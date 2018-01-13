Кирилл «Руки-базуки» Терешин начал превращаться в женщину

Скандально известный российский фрик Кирилл Терешин, который закачал синтол в свои руки, решился на кардинальные перемены во внешности. Недавно парень неоднозначно намекнул поклонникам, что становится похожим на женщину.

Кирилл Терешин в Instagram показал себя в обновленном образе. И если ранее парень стремился стать качком при помощи синтола, то теперь, видимо, его планы поменялись. На фотографии видно, как Терешин красуется в новом парике и при полном макияже.

Стоит отметить, что месяц назад Терешин сбрил собственные брови и стал активно пользоваться женской косметикой. Поклонники стали писать в Сети, что Кирилл явно нетрадиционной сексуальной ориентации.