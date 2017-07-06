Ольга Бузова полностью обнажилась для обложки журнала «Дом-2»

Телеведущая и певица Ольга Бузова полностью обнажилась для обложки глянцевого журнала «Дом-2». На фото на ней только корона, а интимные места она прикрывает руками и искусственным снегом.

Накануне в сети появились первые снимки с обнаженной фотосессии Ольги Бузовой для глянцевого журнала «Дом-2». Телеведущая уже давно не участвовала в подобных мероприятиях, однако накануне решила порадовать поклонников. По итогам они с удивлением пришли к выводу, что грудь у Бузовой все-таки есть, однако непонятно, куда она ее прятала до сих пор.

Поющая телеведущая в последней фотосессии не стала скрывать прелести, которыми обладает. Так, идеальную фигуру она показала, лежа в постели и слегка прикрываясь одеялом. Есть и другое фото, где она прижимает грудь руками к телу, находясь в сидячем положении. На этом фото на ней также совершенно нет одежды. Новые снимки первым делом появились на Telegram-канале «Дом-2».