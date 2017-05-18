Волочкова в нижнем белье и с нарисованными бровями упорно доказывает, что счастлива

Известная балерина Анастасия Волочкова всеми силами старается доказать, что счастлива, на самом деле у нее есть любимый мужчина, и беспорядочный образ жизни она не ведет. Для этого она устроила целую фотосессию с Михаилом Лагиным, для которой нарисовала темные брови и надела нижнее белье.

Накануне в Instagram-аккаунте примы-балерины Анастасии Волочковой появилась серия фотографий, на которых она запечатлена с Михаилом Лагиным (настоящая фамилия – Логинов). После публикации в комментариях между подписчиками разгорелся жаркий спор о том, не наигранно ли все это и не пытается ли балерина очистить свою репутацию таким способом. Такие предположения имеют место быть, так как не так давно ее имени коснулся секс-скандал, в котором ее обвинили в том, что она спала с бизнесменом Черменом Дзотовым.

Так или иначе, Волочкова хочет, чтобы все забыли об этой ситуации и сейчас поверили, что она счастлива с любимым и единственным мужчиной, Михаилом Лагиным. Для этого на общих фото она даже разрешает ему держать себя за ягодицы, а также закидывает на него измученные танцами ноги.