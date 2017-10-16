«Я буду мучаться»: Оксана Самойлова рассказала о трудностях материнства

Многодетная мама и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что быть матерью для нее стало сложно, но она готова «мучаться и страдать» ради своих дочерей. «Сказочная жизнь» Самойловой оказывается не такой, как пользователи видят ее в Instagram.

29-летняя Оксана Самойлова известна как сногсшибательной красоты супруга Джигана и мать троих дочерей. Ее Instagram-аккаунт пользуется большой популярностью, на блог женщины подписаны 6,5 миллионов подписчиков. Многие фанатки Самойловой признаются, что ее красота и положительный пример материнства мотивируют их самосовершенствоваться.

Оказалось, что жизнь Самойловой немного отличается от той, которую пользователи привыкли видеть на ее странице. Женщина поделилась снимком, где в описании рассказала, как трудно ей дается быть матерью. Она начала водить своих девочек в школу, что заставило ее вставать раньше привычного.

Самойлова призналась, что сейчас ей трудно справляться со всеми материнскими обязанностями, но она готова жертвовать собой ради счастья детей. По словам женщины, она будет самостоятельно возить своих дочерей по школам и садикам, даже если придется «страдать и мучаться».