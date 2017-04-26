«Беременная» Светлана Лобода удивила игрой на барабанах

Известная украинская певица Светлана Лобода на днях поразила публику своей прекрасной игрой на барабанах. Однако поклонники в комментариях посоветовали «беременной» артистке поберечь себя.

Светлана Лобода в личном микроблоге опубликовала небольшое видео-анонс, где сообщила о грядущем большом концерте в честь Международного женского дня. На видео артистка энергично играет на барабанах и при этом ещё успевает и петь. Поклонники стали переживать за здоровье Светланы, так как до сих пор подозревают певицу в беременности.

Стоит отметить, что ранее Лобода заявила, что в будущем хочет иметь большую семью, но сейчас пока не время. На данный момент артистка занимается организацией своего большого шоу и готовится к турне по России.