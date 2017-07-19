Виктория Романец обвинила Феофилактову в крахе брака с Гусевым

Бывшая участница «Дом-2» Виктория Романец призналась, почему ее нынешний супруг Антон Гусев расстался с Евгенией Феофилактовой. По утверждению Романец, Феофилактова делала Гусева несчастливым и старалась найти более «выгодный» вариант.

Долгое время Виктория Романец не комментировала факт того, что Гусев от Феофилактовой ушел именно к ней. Если ранее она сообщала, что начала общение с мужчиной уже после его расставания с Феофилактовой, то сейчас Романец решила рассказать правду.

По словам Романец, она начала свое общение с Гусевым еще когда тот состоял в браке. Для начала она убедилась, что мужчина действительно ничего не чувствует к Феофилактовой, а лишь потом начала строить отношения.

Виктория Романец сообщила, что Феофилактова, лежа в одной кровати с Гусевым, слушала «мантры для привлечения олигархов». Также она просматривала вакантные места на пост помощника депутата и при встрече с мужчинами всегда делала акцент на декольте. Именно это, считает Романец, демонстрирует то, что Феофилактова хотела мужа «побогаче».

Сейчас Евгения Феофилактова живет в роскошных апартаментах. Многие пользователи уверенны, что ей таки удалось найти состоятельного спонсора, который удовлетворил ее тягу к богатству. Сама же Феофилактова своего нового избранника не показывает.