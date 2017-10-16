Ольга Бузова решила помочь экс-возлюбленному построить новые отношения

Певица Ольга Бузова рассказала о своих отношениях с участником «Дом-2» Романом Гриценко, который долгое время ухаживал за звездой, но после оказалось, что все это он делал ради пиара. По словам Бузовой, она изначально понимала, что отношения с Гриценко не будут серьезными, теперь она готова помочь ему построить новую любовь.

Ольга Бузова сообщила, что не злится и не обижается на Гриценко. Она изначально видела, что отношения обречены на крах. Сейчас певица готова помочь экс-возлюбленному найти новую любовь и построить отношения с новой девушкой. Также Бузова отметила, что Гриценко вел себя достойно, его подарки и знаки внимания были трепетными.

Еще с конца прошлого года Роман Гриценко старался привлечь внимание Ольги Бузовой. Парень преподносил певице цветы и делал подарки, но звезда согласия на отношения не давала. Бузова не отказывалась от всех букетов, но о чем-то серьезном говорить не хотела.

После, Гриценко предложил Бузовой вместе пойти в программу от «Дома-2» «Свадьба на миллион». Парень проходил проверку на полиграфе и оказалось, что все его чувства неискренние. Гриценко признался, что хочет отношений с Бузовой ради пиара, также он рассказал о связи с другими представительницами прекрасного пола.