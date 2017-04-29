Дочь теннисиста Кафельникова показала обнаженную грудь и новую татуировку

Алеся, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, активно набирает популярность в Сети, поводом для этого уже становились громкие скандалы и передозировка наркотиками. В этот раз Кафельникова показала снимок с обнаженной грудью и новой татуировкой.

В своем Instagram 19-летняя Кафельникова разместила снимок, где девушка продемонстрировала своим подписчикам полуобнаженную грудь и новое тату на спине. Из одежды на дочери теннисистки надеты лишь короткие джинсовые шорты.

Пользователи оценили откровенный снимок лестными комментариями, указав, что Алесе Кафельниковой стоит почаще радовать своих фанатов такими фотографиями. Нашлись и те, кто осудил девушку за чрезмерную откровенность. По словам таких комментаторов, Кафельникова решила стать популярной, выбрав для этого скандальный образ. А в 19 лет обнажаться и становиться участником неприглядных фотоссесий «рановато».