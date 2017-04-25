Анна Хилькевич срывается троллингом на своей дочери

Актриса Анна Хилькевич в Instagram рассказала, что брат, который старше её на 13 лет, постоянно «троллил» её в детстве. Из-за этого артистка решила «по-доброму» отыгрываться теперь на дочке.

Анна Хилькевич спросила, делают ли так поклонники. Большинство фанатов заявили, что не считают это правильным. Интернет-пользователи привели аргументацию – если «троллить» своих детей, то они потеряют доверие к родителям, а ведь это очень серьёзно, как сообщает новостное издание «Версия.Инфо».

«А зачем отыгрываться на своей дочке за брата? Наверное, лучше «троллить» его детей», - заявила одна подписчица. Другие предположили, что Анна Хилькевич, заявляя такое, явно была не собой, а играла прославившую её роль Марии Беловой в сериале «Универ». Некоторые, однако, всё-таки поддержали артистку, отметив, что и они иногда «троллят» своих чад.