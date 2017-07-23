Алла Пугачева стала жертвой аферистов и лишилась миллионов рублей, об этом рассказала подруга Примадонны архитектор Мила Ставицкая. Певица долгое время не могла достроить свой дом возле Истринского водохранилища, так как строители списывали массы средств на несуществующие материалы.

По словам Ставицкой, Пугачеву обманывали и выманивали у нее много денег. Та хотела построить себе дом на побережье Истринского водохранилища. Для этого она наняла строителей, которые, как оказалось, были нечестными.

Строители забирали себе крупные суммы денег, которые Примадонна давала на материалы. Более того, работники выдумывали несуществующие причины и обстоятельства, которые вынуждали Пугачеву платить больше.

Ситуация изменилась лишь тогда, когда Ставицкая познакомила Пугачеву со своим мужем. Он помог певице найти добросовестную бригаду рабочих, которые закончили строительство в срок. До этого, предыдущая команда строителей затягивала стройку и не сдавала объект, задерживая сроки.