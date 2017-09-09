Полина Гагарина чуть не утонула в ледяном океане в Португалии

Певица Полина Гагарина рассказала о своем недавнем приключении, которое могло закончиться трагедией. На отдыхе в Португалии исполнительница устроила фотосессию у океана, но волна сбила ее с ног и звезда чуть не утонула в ледяной воде.

О случившемся Гагарина рассказала в своем Instagram, там она опубликовала снимки с того самого дня. Как рассказала звезда, она с мужем путешествовала в Португалии, там они увидели красивый пляж и решили устроить фотосессию (муж Гагариной – фотограф).

Полина Гагарина надела длинную массивную юбку и стала позировать. Внезапно ее накрыло волной и она оказалась в ледяной воде. Муж Гагариной из всех сил тянул свою жену, боясь, чтобы волна не стала «тащить» ее на глубину. В итоге, спасти певицу таки удалось.

По словам Гагариной, этот случай она считают экстремальным приключением. Однако, отмечает певица, оно мог закончится трагедией. Пользователи пожелали Гагариной быть осторожнее и не рисковать своей жизнью ради красивых кадров.

Также Гагарина сообщила, что волна прибивалась к берегу лишь один раз за весь день. Именно в момент, когда она находилась у воды, океан решил «искупать» Гагарину с супругом.