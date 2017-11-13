Игорь Сечин ответил на вопросы о романе с дизайнером Ульяной Сергиенко

Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин прокомментировал слухи вокруг его романа с известной российской женщиной-дизайнером Ульяной Сергиенко. По словам Сечина, с дизайнером он не знаком, но женщину он уважает.

В одном из интервью Сечин ответил на интересующий многих вопрос. Вокруг главы «Роснефти» возникли слухи о том, что он «закрутил» роман с известным дизайнером Ульяной Сергиенко. Сама женщина уже ответила на вопросы журналистов, назвав все слухи «чушью».

Теперь же и сам Сечин ответил на вопрос об отношениях. Он отметил, что относится с уважением к Сергиенко и с ней он лично не знаком. Глава крупной госкорпорации пошутил фразой из известного фильма о приключениях Шурика. «Огласите весь списoк, пoжалуйста», - сказал Сечин.

Ранее о романе Сечина с Сергиенко сообщала экс-жена Пескова. Елена Солоцинская сообщила, что она наблюдала пару Сечина и Сергиенко в Париже, где те, якобы, гуляли вдали от российских журналистов. Также она отметила, что у Сергиенко появился новый самолет и украшение с большим розовым бриллиантом.