Психолог Дмитрия Марьянова рассказала о личном дневнике актера

Оксана Богданова, являющаяся директором реабилитационного центра «Феникс», где скончался Дмитрий Марьянов, рассказала о личном дневнике актера, где тот писал о любви и о своей жене. Психолог рассказала о терапии и о проблемах, которые Марьянов испытывал.

Оксана Богданова сообщила, что в реабилитационный центр Марьянов обращался по причине проблем с психикой. Она, как психолог, пыталась ему помочь и разработала для него терапию. Одним из условий терапии было то, что Марьянову следовало записывать свои эмоции в личный дневник.

Там, утверждает Богданова, Марьянов писал о своей жене и о том, как сильно он дорожил этими отношениями. В дневник актер записывал лишь хорошие впечатления и эмоции, что осложнило работу психолога. По словам Богдановой, было сложно определить источник проблем Марьянова.

Особое внимание Богданова акцентировала на лекарствах и на обвинениях в том, что она выписывала Марьянову не те препараты, какие ему можно было принимать. Как указала психолог, на оформление рецептов и рекомендаций к употреблению препаратов она не имеет полномочий. Богданова подчеркнула, что она является психологом и лекарства выписывать не может.