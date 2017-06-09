Юлия Ковальчук раскрыла секрет своей стройности

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук известна идеальной фигурой. Свой секрет она раскрыла подписчикам в Instagram.

Певица Юлия Ковальчук, по её словам, никогда не сидит на диетах, но всегда удивляет поклонников невероятной стройностью. Она никогда ничего себе не запрещает, но отказалась от мяса. В своём микроблоге Ковальчук показала, каким должен быть обед стройного человека. На тарелке певицы подписчики увидели огромное количество морепродуктов: рыбы, устриц и подобных угощений. На гарнир звезда выбирает овощи и зелень. Такое питание позволяет Юлии Ковальчук сохранять идеальную форму.

Подписчики согласились, что такой рацион очень полезен для фигуры. Действительно, низкокалорийной рыбой и овощами можно утолить голод и не набрать при этом лишних килограммов. Юлии Ковальчук 32 года, недавно она стала мамой. После родов она быстро пришла в хорошую форму, а значит у подписчиков есть все основания считать её образцом для подражания.