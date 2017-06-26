Эвелина Бледанс надела шубу на голое тело

Актриса Эвелина Бледанс разместила в своим Instagram снимки с откровенной фотосессии, где звезда позирует в белой шубе. На снимках Бледанс продемонстрировала стройные формы и заинтриговала фанатов полу оголённой грудью.

В Instagram Эвелины Бледанс появились новые снимки. На них актриса позирует в белой шубе, которая едва прикрывает ее оголенную грудь. В описании под одним из снимков она посоветовала своим подписчикам просыпаться и любить. Также она написала «Хотите! Давайте! И главное не скучайте!».

Пользователи оценили снимки и оставили под ними массу лестных комментариев. Нашлись и критики, которые осудили Бледанс за чрезмерную откровенность. Также звезде напомнили о разводе с супругом, указав, что «голой грудью» она его вернуть не сможет.

Несмотря на негативные комментарии, количество комплиментов преобладает. Сама Бледанс несколько раз отвечала своим подписчикам и даже вела небольшие диалоги. Звезда активно коммуницирует с пользователями и радует их своими снимками. Ее аккаунт собрал уже 1 миллион подписчиков и аудитория поклонников Бледанс продолжает расти.