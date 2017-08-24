Ведущей «Время» Екатерине Андреевой предложили яду

Накануне в Instagram-аккаунте ведущей новостей «Время» Екатерины Андреевой разгорелся спор между ней и одной из комментаторов, после чего последняя предложила оппонентке яду. Неприятная беседа возникла между ними под одним из последних постов, на которых запечатлено посещение ведущей Большого театра.

Ведущая новостей «Время» Екатерина Андреева, слухи об увольнении которой только недавно ходили по сети, накануне опубликовала в фотохостинге Instagram целый ряд видеозаписей и фотографий, который она сделала при посещении Большого театра России. На одном из роликов она запечатлена с картами, якобы пытаясь внести изменения в программу оперы. После она показывает, что вытягивает из колоды пиковую даму и выдает итог: «От судьбы не убежишь». Именно под этим видеороликом и начался спор с подписчицей, так как та стала упрекать телеведущую, что она кричала «Браво!» мужу Анны Нетребко Юсифу Эйвазову.

Андреева в этом случае не растерялась и пожелала комментаторше быть добрее. Тут же ведущая написала, что у той даже яд потек, и посоветовала позвать провизоров, чтобы те насобирали для лекарств. После такого ответа возмущенная подписчица не удержалась и предложила яду самой Екатерине Андреевой.