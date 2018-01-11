В сеть слили порно с Настей Рыбкой

СМИ сообщают о том, что на портале Pornhub.com появилось несколько видеозаписей, на которых засветилась работница эскорт-агентства Анастасия Вашукевич, более известная в сети под псевдонимом Настя Рыбка. Считается, что порно в интернет слили хакеры.

В сети не прекращаются обсуждения вокруг имени Насти Рыбки, которое около недели назад стало одним из фигурирующих в деле об успешном бизнесмене Олеге Дерипаске. Миллиардер подал на девушку в суд, после того как стало известно, что она распространяет о нем личную информацию. Между тем, все это выяснилось благодаря расследованию председателя «Партии Прогресса» Алексея Навального.

Настя Рыбка после этой истории собрала уже достаточно большую публику, которая стала ее подписчиками. Именно поэтому накануне с большим шумом по сети прокатилась информация о том, что хакеры слили с ней порно-ролик. Он сделан в стиле домашнего видео. Вероятно, его снимала либо сама эскортница, либо ее партнер, который по совместительству является ее секс-тренером, Алекс Лесли. Некоторые пользователи сети поддерживают теорию о том, что ее устройство, на которое она снимала домашнее порно, могло быть взломано, другие же поддерживают версию о том, что она сама слила видео, чтобы «словить еще больше хайпа».