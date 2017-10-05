Ольга Бузова показала роскошный подарок от тайного поклонника

Певица Ольга Бузова в своем Instagram показала снимок с роскошным подарком – кольцом с большим камнем. По мнению пользователей, презент звезда «Дом-2» получила от своего тайного поклонника, который не так давно украсил квартиру Бузовой 1 000 роз.

В разделе Stories Бузова показала снимок своей руки. На пальце было надето дорогое кольцо с внушительным количеством камней. По смайлам, которые певица разместила на снимке, становится понятно, что кольцо с бриллиантами.

По мнению пользователей, такой роскошный подарок Бузова получила от своего тайного поклонника. Ранее уже удалось удивить певицу размахом и масштабами презентов. Тогда он разместил в ее квартире 1 000 роз, все пространство было заполнено цветами.

Как утверждают фанаты Бузовой, пристально следящие за жизнью звезды, воздыхателя зовут Михаил. Ему около 35 лет и он успешный бизнесмен. Своими подарками мужчина хочет завоевать сердце Бузовой. Сама же певица не спешит обзаводиться новым романом, так как едва ли оправилась после развода с Тарасовым.