Ким Кардашьян без нижнего белья прогулялась по Лос-Анджелесу

Светская львица и фотомодель Ким Кардашьян не изменяет себе и собственному стилю. Недавно местные жители застали знаменитость за прогулкой по Лос-Анджелесу без нижнего белья.

Для повседневного выхода в свет Ким Кардашьян выбрала облегающую майку горчичного цвета и спортивные штаны того же оттенка. При этом под спортивный стиль светская львица решила надеть туфли бежевого цвета. Поклонники не так удивились обуви на каблуке, как тому, что Ким появилась совсем без бюстгальтера.

Многие поклонники отметили, что при солнечном освещении майка просвечивалась и публике было видно то, что приличные дамы предпочли бы скрыть от общественности. В целом образ Ким Кардашьян понравился её фанатам в Instagram.