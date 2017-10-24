Дочь Задорнова отказывается от миллионного наследства своего отца

СМИ сообщили о том, что дочь Задорнова, 27-летняя Елена, не станет получать наследство от своего отца и не хочет заниматься разделом его имущества. Вдова Елена Бомбина вступать в наследство также не планирует.

Как стало известно, дочь Задорнова тяжело переживает утрату отца. Женщина ограничила круг своего общения, редко говорит и не хочет думать о наследстве. Елена уверенна, что не нуждается в имуществе, оставшемся после ее отца. Задорнов воспитал свою дочь с убеждением о том, что каждый человек должен обеспечивать себя сам. Елена не хочет получать квартиры и другое имущество от Задорнова, так как это противоречит ее принципам.

Стало известно, что на имущество Задорнова могут претендовать его сестра, единственная дочь, бывшая жена и вторая супруга. Вдова и дочь не вступают в наследство и утверждают, что могут полностью отказаться от имущества. Дочь Елена может получить в наследство квартиру Задорнова в Юрмале. Вдове же перейдет недвижимость артиста в Москве. Пока что они о своих правах не заявляли.

Вдова сатирика, по данным из СМИ, продолжает находиться в Юрмале. Она регулярно ходит на могилу Задорнова и носит траурную одежду. По словам журналистов, смерть Задорнова сильно сказалась на вдове, так как она до сих пор не может оправиться после утраты.