Принц Уильям без шлема «оседлал» мотоцикл

Герцог Кембриджский во вторник посетил британский завод, производящий известную марку мотоциклов, и даже «оседлал» один из них.





Супруг Кейт Миддлтон в рамках рабочего визита посетил компанию Triumph Motorcycles, которая является одним из самых популярных производителей мотоциклов в мире. Её продукция продаётся в 54 странах. Во время экскурсии по заводу и выставки, посвящённой истории компании, герцог Кембриджский успел сесть на экспонат ради фото для журналистов.



Социальные сети взорвались от такого снимка. Подобное поведение было вне порядков королевской семьи, но новые времена требуют перемен. Об этом говорят и сами британцы, которых порадовал герцог-байкер. Его сразу начали сравнивать с главным героем «бондианы» и называть «горячим парнем», что совсем недавно было недопустимо по отношению к королевской особе.



Тем не менее наибольшее внимание привлёк факт того, что герцог не надел шлем. Поклонники поняли, что он не ехал, но посчитали это неправильным – такая личность обязана пропагандировать безопасную езду. «Пожалуйста, попросите его королевское высочество надеть шлем в следующий раз. Нет ничего плохо в том, чтоб сделать фото в шлеме модным...Если у вас есть сомнения, поговорите с нейрохирургами о травмах в результате мотоаварий», - пишут в Сети.