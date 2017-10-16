Матвиенко: влияние рэпа должно быть ограничено из-за пропаганды секса

Исполнение рэпа в России может быть решительным образом ограничено из-за массовой пропаганды секса, наркотиков и алкоголя. Вопрос об этом напрямую поднял глава общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко.

Вскоре эфир телевидения в России будут ограничивать подобно тому, как это делают в Китае. Председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко поднял вопрос о влияние рэпа на психику современной молодежи.

По мнению Матвиенко, у которого на данный момент подрастает пять несовершеннолетних детей, подобная тема требует решительного и незамедлительного вмешательства Роскомнадзора, поскольку, в основном, тексты рэп-композиций прославляют отнюдь не самый здоровый образ жизни, пропагандируя беспорядочный секс, наркотики и прочие пагубные вещи для организма.

Таким образом, частичный запрет на подобный репертуар рэп-исполнителей и введение цензуры на телевидение значительно улучшит ситуацию. В то же время, Матвиенко не отрицает продвижение "нормального русского рэпа" со смыслом и без матерных выражений.