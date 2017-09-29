Серебряков обвинил россиян в хамстве и признался о даче взятки

Алексей Серебряков признал хамство "национальной идеей России". Об этом актер заявил в своем интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на его канале в YouTube.

Известный российский актер Алексей Серебряков, сыгравший свои самые популярные роли в лентах "Левиафан" и "Груз200", весьма неоднозначно выразился во время интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Серебряков отметил, что национальной идеей России является ни что иное, как банальное хамство.

Несмотря на то, что подобное высказывание звучало несколько оскорбительно, актер заявил, что подобные "национальные черты" россиян начинают проявляться уже за несколько десятков километров от крупных мегаполисов, где "зачатки культуры" все еще блеют.

В то же время, Серебряков упомянул, что недавно дал взятку сотруднику ГИБДД. Актер связал это с нежеланием тратить драгоценное время на оформление протокола, а также желанием "помочь" его семье. Кроме того, комментируя своего героя в фильме "Левиафан", отметил, что тот познал поражение именно из-за своих русских корней, в то время как американцы четко следуют поставленным целям и могут быть уверены, что их права в полной мере обеспечены законом.

Напомним, Алексей Серебряков на данный момент проживает в Канаде. в 2012 году актер иммигрировал из России вместе с семьей в связи с "неблагоприятной политической обстановкой в стране".