Волочкова пытается отмыться в ледяной воде после агрессии сестер Зайцевых

Обнаженная Анастасия Волочкова пытается отмыться в ледяной ванне после агрессии сестер Зайцевых, которые едва не устроили драку в эфире телешоу. Такую публикацию балерина разместила на своей странице в Instagram.

Известная танцовщица пишет, что вместе с Татьяной и Еленой Зайцевыми стала участницей шоу "На самом деле", которое транслируют на "Первом канале". В процессе обсуждения проблемы артистки устроили скандал с юристом Константином и едва не бросились бить его. В надежде успокоить знаменитостей, Анастасия Волочкова вручила им стакан с водой, которая сразу после этого выплеснулась на лицо адвоката.

Автор публикации назвала произошедшее на съёмках трэшем. После столь агрессивной атмосферы у нее возникло желание очиститься в холодной купели, что и продемонстрировано на фотографии. Анастасия Волочкова позирует на улице абсолютно голой, находясь по пояс в деревянной ёмкости с водой и льдинками. Свое тело она прикрывает охапкой листьев, предположительно, банным веником. Вполне возможно, что звезда решила очищаться от скандала в бане и вышла остудиться.