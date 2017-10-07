"Клоун Путина" Стас Барецкий обвинил Грудинина в оскорблениях

Экс-участник группы "Ленингад" Стас Барецкий в своем видеообращении на канале в YouTube обратился к кандидату на пост президента России от КПРФ Павлу Грудинину с требованием прекратить оскорбления. Ранее Грудинин в прямом смысле этого слова назвал Барецкого "клоуном Путина".

Конфликт между певцом Стасом Барецким и политиком Павлом Грудинином набирает новых оборотов. После череды оскорбительных комментариев со стороны последнего в адрес исполнителя, шансонье не стал молчать и записал личное видеообращение к кандидату в президенты.

Барецкий посчитал недопустимым, что Грудинин, в частности, отозвался о нем, как о "клоуне Путина". Шансонье не отрицает, что он получае определенную поддержку со стороны нынешнего президента и питает к нему уважение, однако это не дает право Грудинину разбрасываться необоснованными громогласными оскорблениями.

Стас Барецкий поспешил отметить, что таким образом политик всего лишь делает себе предвыборную кампанию и определенно не является патриотом в той мере, в коей им является певец.