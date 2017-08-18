Певец Евгений Осин получил серьёзный перелом рёбер

Некогда одна из ярчайших звёзд российской эстрады Евгений Осин вследствие пагубной привычки получил серьёзную травму ребёр, но в больнице он так и не оказался.





Исполнитель всероссийского хита «Плачет девушка в автомате» заработал свою первую травму, находясь на реабилитации в Таиланде. На острове Самуи, где Осин лечился от зависимости, он упал с мотоцикла. Это привело к перелому ребёр, хотя к врачам мужчина так и не обратился.



Вернувшись в Россию, он упал уже дома. После госпитализации, во время которой врачами были установлены перелом и алкогольное опьянение, 53-летний музыкант вернулся домой. Закрывшись в своей квартире, он отказывается обращаться за медицинской помощью и почти не общается с чужими людьми. Напомним, что Евгений Осин долгое время страдает от алкогольной зависимости, которую ему пока не удаётся побороть.