Совместный отдых подтвердил слухи о романе Топалова и Тодоренко

Уже какое-то время поклонники певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко обсуждали слухи об их романе. Накануне сами артисты косвенно подтвердили их, опубликовав совместные фото с отдыха на Байкале.

Несколько месяцев назад в сети появилась информация о том, что Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе. Поначалу российские артисты никак не реагировали на такие рассказы, однако позже телеведущая дала интервью для СМИ и сказала, что все совсем не так. По ее словам, их с певцом связывают дружеские отношения, но не более того. Как-то все и поверили в это, если бы не свежие фотографии в их аккаунтах.

Так, поначалу Топалов опубликовал фото на фоне холодного Байкала, а позже «залил» в аккаунт уже совместное видео с Тодоренко. Она тоже не постеснялась и выложила контент подобного рода. Тут же их подписчики стали комментировать публикации, говоря о том, что у пары точно роман, и подтверждение этому – совместный отдых на Байкале.