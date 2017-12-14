Анастасия Волочкова в бесформенном платье-трансформер устроила показ мод

Бесформенное платье Анастасии Волочковой насмешило пользователей Сети. Балерина посчитала, что могла бы стать успешной моделью и устроила у себя в стенах дома показ мод.

Анастасия Волочкова в личном микроблоге решила показать, какое платье-трансформер ей недавно презентовали. «Устроила дома небольшой показ. Благо, лестница позволяет», - подписала снимок Анастасия Волочкова. Поклонники стали высмеивать большие плечи балерины и китайское платье странного кроя.

«Дешевая китайская подделка не подходят под огромные плечи», «Зачем фоткаться в таком виде?? Ни за что бы не платила ей за рекламу, потому что это антиреклама», «Сбоку гармошка, трансформация неудачная!», «Они решили приколоться, подарив такое платье... совершенно не Вашего фасона», - заявили подписчики балерины.