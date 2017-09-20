Анастасия Макеева выложила развратный ролик из гримерки

Актриса Анастасия Макеева сняла в собственной гримерке развратный ролик с натиранием маслом. Такое видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Знаменитость запечатлена во время подготовки к очередному выступлению. Она высоко приподнимает подол своего платья, оголяя стройные ноги до бедер, и наносит на них косметическое масло. В процессе Анастасия Макеева напевает музыкальную композицию, разогревая голос. В конце она объявляет: "пошла я петь". Под своим постом звезда эстрады написала, что таким образом отвечает на многочисленные просьбы фанатов. Теперь же они могут любоваться её намасленными ногами.

Подписчики разделились во мнениях относительно такого перформанса. Некоторые похвалили Анастасию Макееву за смелость и красоту. Другие же высказались с критикой её излишней откровенности и посоветовали показывать обнаженное тело на пляже. Некоторые отметили, что подобный поступок может вызвать недовольство у тайного кавалера актрисы.