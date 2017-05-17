Волочкова сняла в гримерке парик и осталась без волос

В профиле Instagram известной балерины Анастасии Волочковой появилось видео, которое, по всей видимости, снял ее предполагаемый любовник Михаил Лагин. На кадрах запечатлено, как артистка готовится к выступлению и делает себе прическу в гримерке. Она снимает парик и остается практически без волос.

Пользователи сети возмущенно отзываются о волосах Анастасии Волочковой. Жаркие споры начались после того, как она опубликовала в своем аккаунте фотохостинга видео, на котором запечатлена ее подготовка к выступлению. Накануне прошел благотворительный концерт, на котором выступила сама балерина, а также ее дочь Ариадна. Поддержать их пришел Михаил Лагин, которого в последнее время СМИ прозвали любовником балерины. Он же и снимал обсуждаемое видео, на котором Волочкова предстала практически без волос. На кадрах видно, как в гримерке она снимает прикладной парик, и ее образ на глазах нищает. Кроме того, пользователи сети в очередной раз упрекнули балерину за то, что у нее постоянно грязные волосы.

К слову, после концерта и сама Ариадна Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором она запечатлена вместе с мамой, а также подругами по коллективу. Рядом с ними лежит гора цветов, которые им подарили посетители концерта.