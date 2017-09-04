Елену Темникову затравили за нелепый макияж

Популярная певица Елена Темникова накануне в своем Instagram-аккаунте показала фото, за которое ее затравили подписчики. Так, им не понравился нелепый макияж исполнительницы и странная белая полоска на носу, которую она забыла растушевать.

Елена Темникова является популярной певицей. Ее профиль в фотохостинге Instagram насчитывает порядка 3,3 миллионов подписчиков. Как бы они ее не любили, все же они не всегда молча со всем соглашаются и довольно часто высказывают свои претензии. Так, в понедельник исполнительница опубликовала на своей странице фотографию, за которую ее буквально затравили. Фанаты не оценили ее макияж и даже посчитали его нелепым. В комментариях пришла масса советов о том, как правильно растушевывать косметику, чтобы это выглядело естественно.

Кроме того, негатив со стороны подписчиков полился, когда они начали рассматривать фигуру Темниковой. Так, для снимка она облачилась в легкий сарафан на бретельках с принтом. Это довольно откровенная одежда, однако фанаты удивились, почему тогда у певицы не видна грудь. Сетуя на это, некоторые вспомнили также певицу Ольгу Бузову, которая, по их мнению, страдает из-за такой же проблемы.