Вера Брежнева снялась в откровенном клипе на песню "Ты мой человек"

Вера Брежнева снялась в новом клипе на песню "Ты мой человек", примерив откровенный наряд. Анонс ролика появился на странице вокалистки в Instagram.

36-летняя знаменитость подарила фанатам видеоверсию ещё одной композиции, созданной её супругом Константином Меладзе. По сюжету произведения Вера Брежнева примеряет на себя несколько сексуальных образов. Однако самым откровенным, по мнению поклонников, является ярко-красное нижнее белье-боди. В нем она исполняет песню на фоне множества алых роз.

Подписчики исполнительницы очень хорошо отзываются о работе. Они хвалят Веру Брежневу за отлично подобранную одежду и великолепную фигуру. Комментаторы утверждают, что не могли оторвать взгляда от видеозаписи из-за качественной постановки. На официальном Youtube-канале Meladze Music клип с воскресенья успел собрать более 58 тысяч просмотров.