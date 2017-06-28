Дженнифер Лоуренс объяснила свое намерение приостановить актерскую карьеру‍

Дженнифер Лоуренс намеревается взять тайм-аут в своей актерской карьере ровно на один год. Голливудская знаменитость раскрыла журналистам истинную причину подобного решения.

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, являющаяся лауреатом премии "Оскар" и звездой многих культовых фильмов, решила сойти с "вершин славы" и приостановить актерскую карьеру на ближайшие 12 месяцев. Последний фильм с ее участием под названием "Красный воробей" выйдет в мировой прокат 2 марта.

Как утверждает сама Дженнифер Лоуренс, она намерена посвятить себя активному участию в деятельности некоммерческой организации Represent.Us. Компания напрямую связана с антикоррупционной деятельностью, а также поддерживает связи с молодежью.

В связи с тем, что совмещать эти два занятия ей не по силам, Лоуренс временно уходит в закулисье.

Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс уже заявляла об остановке актерской карьеры, однако причину умалчивала.