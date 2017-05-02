Дарья Пынзарь показала своих дерущихся сыновей на видео

Экс-участница шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь постоянно делится с поклонниками архивными и новыми видео своей семьи. Так она решилась на то, что многие держат под семью замками.





Дарья открыта с поклонниками и часто выходит на связь с подписчицами, у которых есть свои дети, и разговаривает с ними на различные «мама-темы». Однако как бы сильно медийная личность не приветствовала публичность своей семьи, некоторые казусы она скорее утаит. Но не Дарья. Она поделилась со своими подписчикам в Telegram видео, на котором её дети в шуточной форме, но дерутся.



К этим же видео Дарья опубликовала пост, в котором пояснила, что видео снято не специально. Для неё это является реальной проблемой, ведь младший сын нередко проявляет агрессию по отношению к старшему. И справиться с ребёнком сложно, и старший не даст сдачу. Поэтому совета она просит у опытных подписчиков. Конечно, причин раннего драчунства может быть несколько. Хотя наиболее возможным вариантом может быть вседозволенность, царящая в семье. Дарья не наказывает на сыновей, а отец с радостью удовлетворяет любые пожелания. Кстати, Пынзари заявили, что задумываются над рождением дочки в 2018 году.