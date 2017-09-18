Татьяна Мусульбес испугала поклонников неожиданной худобой

Героиня телепроекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес произвела на своих поклонников неприятное неизгладимое впечатление, показав себя внезапно сильно похудевшей.





Снимок телезвезда опубликовала в Instagram. Пост, который сопровождало фото, был приятным. Как оказалось, в 20 лет Татьяну наконец-то научили плести косички. Тем более, что на проекте, где девочки живут в общих комнатах, тренироваться всегда есть на ком. Тренинг им проводил стилист «Дома-2» Сабир Чулиев.



Но не все подписчики девушки в социальной сети выдавили из себя радость за её успехи. Многие пришли в шок от того, насколько худой стала Татьяна. Кто-то посчитал, что виной тому свободная одежда девушки и сравнительно крупный мужчина с ней рядом. Хотя заметно уменьшившиеся в размере руки и исчезнувшие щёки объяснить сложно. Поклонники попросили Мусульбес не думать о себе плохо и не сидеть на строгих диетах, поскольку в её возрасте девушки часто испытывают комплексы из-за веса, даже если проблем с ним нет.