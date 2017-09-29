Беременная Ольга Рапунцель взбешена популярностью сестры

Беременная звезда телепроекта "Дом-2" взбешена высокой популярностью своей сестры Алены Савкиной. Новая участница шоу поделилась со СМИ подробностями ссоры.

Недавно Алена Савкина присоединилась к составу проекта, в котором Ольга Рапунцель заслужила большой интерес среди аудитории. Девушка быстро завоевала расположение среди мужского пола и уже завела отношения с бывшим парнем сестры - Ильей Яббаровым. Из-за успеха Алены Савкиной Ольга Рапунцель закатила серьёзный скандал. В итоге, сестры поссорились и перестали общаться.

Алена Савкина утверждает, что очень оскорблена поведением и словами близкой родственницы. По её словам, Ольга Рапунцель всегда была собственницей-"звездочкой", а её поведение вызвано завистью и страхом лишиться популярности. Несмотря на такой отпор, Алена Савкина не намерена уходить из "Дома-2". Напротив, она желает ещё сильнее укрепить свои позиции в рамках реалити-шоу. Что касается конфликта, то восходящая звезда готова помириться с Ольгой Рапунцель, несмотря на обиду.