Маша Малиновская сообщила о сложных отношениях с отцом

Ведущая Маша Малиновская рассказала телезрителям о сложных взаимоотношениях с отцом Николаем Садковым после развода родителей. Свою историю она поведала в эфире программы "Звезды сошлись".

Знаменитость утверждает, что её папа и мама официально расстались в тот период, когда ей было десять лет. Девочка тяжело переживала этот разрыв и несколько дней горько рыдала. Долгое время после этого она жила у бабушки и дедушки в Смоленске.

Николай Садков тогда делал карьеру военного, а потому служил в другом населенном пункте. При этом он не выходил на связь с родной дочерью - Маша Малиновская не получала поздравлений с праздниками, писем или прочих знаков внимания. Сейчас она держит на отца обиду из-за того, что мужчины не оказалось рядом с ней в тяжелые подростковые времена.

Николай Садков наладил контакт с дочкой уже после того, как она получила среднее образование. Маша Малиновская отмечает, что он не извинился за своё отсутствие, однако сейчас компенсирует его, уделяя много времени внуку Мирону. Мужчина в настоящее время находится в отставке и владеет собственной компанией в Смоленске. Большого дохода предприятие по изготовлению светодиодов не приносит, поэтому Маша Малиновская время от времени даёт отцу средства "на бензин". Сам Николай Садков отметил, что считает себя самостоятельным и не просит от звезды подачек. Он заявил, что сожалеет об упущенном времени и пытается наверстать его, воспитывая шестилетнего Мирона, которому заменяет отца.