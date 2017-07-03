Выпрыгивающая из платья грудь Анастасии Квитко взволновала фанатов

Русская красавица и модель Анастасия Квитко взволновала пользователей Сети и своих преданных поклонников большой грудью, которая буквально выпрыгнула из тесного платья. В Сети пользователи оценили необычные внешние данные девушки.

Очередной «горячий» фотокадр от Анастасии Квитко снова «взорвал» Интернет. И девушке не пришлось делать ничего постыдного и даже фотографироваться обнаженной или в купальнике. Квитко всего лишь показала себя в сексуальной позе и надела тесное платье, которое и сделало своё дело.

Поклонников взволновала большая грудь манекенщицы, которая оказалась снаружи платья. Всего за сутки сексуальное фото оценили более 230 тысяч фолловеров.