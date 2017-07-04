59-летняя Мадонна опубликовала шокирующее «голое» фото

Известная по всему миру 59-летняя певица из США Луиза Чикконе, которую большая половина фанатов знает под псевдонимом Мадонна, опубликовала в своем Instagram-аккаунте свежее фото, на котором она запечатлена голая.

Накануне в профиле легендарной Мадонны в Instagram появилось свежее фото, на котором она запечатлена голая. Поклонники встречали снимок бурной реакцией. В этом году исполнительнице стукнет 60 лет, однако это не останавливает ее от создания подобного контента.

Так, на новой фотографии певица, вероятно, запечатлена сидящей на стуле возле туалетного столика для макияжа. На ее голове зиждется шляпа, а на шее – подвеска с надписью, которую тяжело разглядеть. Фото довольно откровенное, ведь на нем видна часть груди Мадонны. Более того, ясно, что на ней больше нет одежды, кроме головного убора.