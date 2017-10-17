Против супруги Аршавина ведут три уголовных дела

Правоохранители возбудили против супруги футболиста Андрея Аршавина три серьёзных уголовных дела. Этим Алиса Аршавина поделилась с журналистами во время интервью.

В январе жена футбольной звезды устроила скандал после публикации в Сети совместной фотографии Андрея Аршавина и модели Ольги Семеновой из Казахстана. На ней спортсмен держит девушку за талию в одном из ночных клубов.

Как ранее писала "Версия", в приступе ревности Алиса Аршавина связалась с Ольгой Семеновой через Интернет и начала конфликт. Во время беседы она назвалась сотрудником ФСБ и слала в адрес оппонентки различные угрозы. Среди прочего, она выразила намерение отрезать вероятной сопернице пальцы и подкинуть ей наркотические средства.

Ольга Семенова, с целью обезопасить себя от дальнейшего давления, обратилась в казахстанскую Генеральную прокуратуру. Алиса Аршавина утверждает, что в итоге против неё возбудили уголовные дела по "трем тяжелым статьям". Процесс ещё далек от судебного заседания, однако правоохранители уже проверяют полученную информацию. По мнению подозреваемой, заявительница решила пиариться на громком скандале. Она уверена, что теперь решить противостояние мирными путями не получится. Сейчас супружеская пара Аршавиных оборвала контакты с Ольгой Семеновой.