На границе Таиланда отказали в выезде Анне Грачевской в Россию

Ведущая телеканала RU TV Анна Грачевская опубликовала в своем профиле Instagram видео, в котором рассказала, что ей вместе с мужем Артемом Кузякиным отказали в выезде на границе Таиланда из-за паспорта дочери Василисы.

Накануне в Instagram-аккаунте популярной ведущей с канала отечественного телевидения RU TV появилось видеоображение, в ходе которого она рассказала о своей проблеме. Как стало известно, на границе Таиланда ей вместе с мужем и дочерью отказали в выезде в Россию. По словам телеведущей, все дело в паспорте Василисы. В тот день, на который у семьи был назначен вылет обратно, у девочки заканчивался срок действия паспорта. Телезвезда возмущенно говорит, что их не предупредили о невозможности выезда в этом случае.

Все произошло в воскресенье, 18 февраля. В выходной день консульство России не работает, по этой причине только сегодня Грачевская пойдет туда, чтобы пытаться решить проблему. На видеообращении было заметно, что она немного находится в расстроенных чувствах. Тем не менее, от всей души она поблагодарила друзей, неких Жанель и Мишу за то, что те позволили им остаться у них на это время. По словам телеведущей, для их семьи это большая поддержка.