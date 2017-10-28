Батрудинов запланировал свадьбу с известной актрисой, а не Ольгой Бузовой

Знаменитый российский комик Тимур Батрудинов дал повод фанатам размышлять о его будущей свадьбе с актрисой Валентиной Рубцовой, которая запомнилась зрителям по роли Тани в сериалах "Универ" и "СашаТаня". Поводом для этого стал его комментарий к совместной фотографии с Рубцовой.

Как стало известно, недавно Валентина Рубцова разместила в соцсети совместную фотографию с Тимуром Батрудиновым, тем самым поздравив его с днем рождения. Комик поблагодарил актрису за поздравления и поинтересовался, когда общественность начнет уже обсуждать их свадьбу.

На фото Батрудинов приобнимает Рубцову за плечи, а она положила руку ему на бедро. Фанаты сразу же восприняли посыл Батрудинова и это фото как сообщение о скорой свадьбе комика и актрисы. Почему-то поклонников не смутила, что Валентина Рубцова уже давно счастлива в браке с другим мужчиной.

Многие поняли шутку Батрудинова и с удовольствием ее поддержали, отметив, что комик нашел замену Ольге Бузовой, которая сейчас сидит и обливается горькими слезами.