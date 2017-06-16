Леонардо Ди Каприо рассказал о морозах в Якутии

Леонардо Ди Каприо обратил внимание пользователей на проблемы изменения климата, показав в своем Instagram кадры из документального фильма о якутском селе Оймякон. По словам актера, в Сибири у людей от холода сломались градусники, такой холод представляет собой угрозу.

В Instagram-аккаунте, где публикуются данные о глобальных проблемах планеты и необратимых изменениях в жизни Земли, который представляет проект Ди Каприо, появился новый пост. Актер продемонстрировал кадры из документального фильма о якутском селе Оймякон и рассказал, что там снова понизилась температура.

Как указано в описании, у жителей села ломались градусники, так как температура опустилась ниже самой предельной шкалы «минуса». Такие изменения и очередные похолодания, сообщается в посте, должны не остаться без внимания.

Леонардо Ди Каприо создал организацию, в которой он старается обратить внимание жителей Земли на проблемы планеты. Так, ситуация в Оймяконе должна стать сигналом к тому, что на изменения климата нужно реагировать.