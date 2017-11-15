Дмитрия Тарасова заподозрили в измене новой жене Анастасии Костенко

Пользователи соцсетей заподозрили футболиста Дмитрия Тарасова в измене молодой супруге Анастасии Костенко. По слухам, футболист был замечен в компании эффектной блондинки в одном из столичнх клубов.

Известно, что недавно состоялась свадьба Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко, ради которой футболист бросил Ольгу Бузову. Примечательно, что ради Бузовой Тарасов ушел и от первой жены, Оксаны Осинкиной. Теперь же, по всей видимости, Тарасов начал изменять и новой супруге.

Футболист был замечен в одном из столичных клубов, где его внимание привлекла эффектная блондинка, которой он подарил роскошный букет. Как позднее выяснилось, этой девушкой оказалась финалистка шоу "Пацанки" Критстина Белокопытова. Она разместила на своей странице в соцсети фотографию, на которой якобы запечатен Тарасов, и написала: "То чувство, когда к тебе клеится бывший муж Ольги Бузовой". Там же она опубликовала и снимок букета, однако позднее все же решила удалить провокационные снимки.

Насколько это является правдой, в настоящий момент неизвестно, однако фанаты Тарасова отмечают, что он часто любит посещать клубы без Костенко.