Актрису «Игры престолов» Натали Дормер заподозрили в беременности

Популярная британская актриса Натали Дормер, которая прославилась благодаря ролям в картинах «Игра престолов» и «Голодные игры», появилась на торжественном мероприятии и вызвала немало слухов о своей персоне.

36-летняя Натали Дормер примеряла невероятный образ из своего собственного гардероба, чтобы покрасоваться на красной дорожке вечеринки BAFTA, которая состоялась в Лондоне в субботу. Актриса появилась в элегантном мешковатом платье в пол.

Поклонники, увидев фотографии с мероприятия, срезу же заподозрили актрису в беременности. Сама Натали Дормер никак не прокомментировала догадки о своем интересном положении.