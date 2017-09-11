Беременная Галина Юдашкина показала округлившийся живот на отдыхе в США

Беременная Галина Юдашкина показала своим подписчикам Instagram снимок с уже округлившимся животом, сделанный на отдыхе во Флориде, где дочь известного модельера готовится стать матерью во второй раз. Если у Юдашкиной родится сын, то его она назовет Валентином.

В своем Instagram Галина Юдашкина показала снимок с отдыха на пляже во Флориде. На фото она и ее сын Анатолий нежатся на солнце, отдыхая на лежаках у побережья. В США женщина прилетела рожать второго ребенка. Ранее она пообещала, что если у нее родится еще один сын, то его она назовет Валентином, в честь своего известного отца-модельера.

Под снимком пользователи отметили, что по форме живота можно предположить – будет мальчик. Женщине пожелали удачных родов и здорового ребенка. Нашлись и те, кто нелестно высказался о том, что Юдашкина решила рожать не в России. На такие комментарии почти сразу же появились ответы от других пользователей, которые утверждают, что при хорошем материальном положении рожать за границей «не грех».