Юлианна Караулова на свадьбу к брату пришла в черном траурном платье

Экс-участница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова подверглась критике пользователей из-за черного платья, которое певица надела на свадьбу к своему старшему брату. Наряд назвали «траурным», а самой Карауловой напомнили, что ей самой уже пора провести свадебную церемонию с избранником, который сделал ей предложение еще в 2016 году.

В Сети появилось фото с Юлианной Карауловой, которая посетила свадьбу своего старшего брата. По мнению пользователей, наряд певицы не соответствовал празднику и больше подходил для траурных мероприятий. Юзеры осудили Караулову за чрезмерную скромность и за то, что для свадьбы брата она не смогла выбрать лучшего образа, чем черное платье и набедренная сумка.

Помимо этого, пользователи отметили, что самой Карауловой уже давно пора было сыграть свадьбу со своим избранником, который сделал ей предложение еще в конце 2016 года. Певица сообщила, что мечтает о торжестве и пышном празднике, но на организацию всего этого у нее пока попросту не хватает времени. По словам Карауловой, для свадьбы требуется много времени и сил, а этого у нее сейчас крайне мало.