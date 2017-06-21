Анджелина Джоли в прозрачном платье вызвала фурор

17 февраля Анджелина Джоли, посетившая церемонию вручения наград Американского сообщества кинооператоров АСS Awards в Лос-Анджелесе, вызвала фурор своим модным образом. Для мероприятия звезда выбрала прозрачное серое платье от Elie Saab, а весь нежный образ удачно дополнила изысканными украшениями.

На церемонии Анджелина Джоли получила награду за свою режиссерскую работу над фильмом «Сначала они убили моего отца». Для мероприятия, как отметили фанаты, звезда выбрала данный образ, который выгодно подчеркнул ее красоту.

Джоли надела серое полупрозрачное платье, выполненное из шифона. Наряд создал модный дом Elie Saab, кольцо и объемные серьги звезда выбрала от фирмы Neil Lane. Сдержанный макияж с акцентом на глаза и аккуратные локоны как нельзя лучше дополнили образ, сделав его ультрамодным.

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли не исчезла с экранов таблоидов. Наоборот, внимание к актрисе только увеличилось. Сейчас СМИ сообщают, что Джоли намерена завести еще одного ребенка. Отцом станет таинственный бизнесмен из Лондона, с которым звезда «крутит» роман уже полгода.