Пианистка Цымбалюк-Романовская показала фанатам свою мохнатую киску

Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская после скандального развода с народным артистом Арменом Джигарханяном продолжает счастливо жить и радоваться обыденным мелочам. Так, она решила показать фанатам свое домашнее животное, опубликовав фотографию мохнатой киски.

В последнее время Цымбалюк многое пережила, столкнулась с общественным осуждением, терпела обзывательства бывшего супруга, а теперь решила спокойно жить и радоваться. Она посещает различные светские мероприятия, посещает практически все премьеры и хорошеет прямо на глазах. При этом она не забывает радовать поклонников новыми фотографиями.

Так, недавно она решила показать фанатам свое домашнее животное и опубликовала фото, на котором обнимает свою мохнатую киску. В комментарии под снимком она написала, что в ее доме теперь всегда живет любовь. Фанаты умилились от такого трогательного снимка и отметили, что на фото и Цымбалюк, и кошка, выглядят довольно привлекательно.