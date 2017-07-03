Анна Седокова извинилась перед фанатами в Прощеное воскресенье

Популярная исполнительница и мама троих детей Анна Седокова искренне попросила прощение у своих фанатов. Слова извинения артистка опубликовала в личном Instagram-профиле.

Анна Седокова в Прощеное воскресенье, 18 февраля, решила попросить прощение у всех своих поклонников и недоброжелателей. Знаменитость опубликовала свою фотографию, под которой написала: «Простите меня, если обидела. Простите, если не услышала или сделала больно. Я очень вас люблю».

В свою очередь в комментариях извинились перед артисткой и сами поклонники, которые иногда в грубой форме критикуют творчество певицы. Напомним, что перед Великим постом уже многие отечественные знаменитости также успели попросить прощения.